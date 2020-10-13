В Шуши ужесточаются правила безопасности: вечером будет объявлен комендантский час

Мэр Шуши Арцвик Саакян в беседе с Радио Азатутюн сказал: «Практически каждый день город Шуши обстреливается, три дня не было ракетных обстрелов, все остальные дни обстреливается. Мы уже знаем, что наш Дворец культуры разрушен, два снаряда были сброшены на церковь. Когда в свое время мы воевали, мы их святилища не трогали. Но они уже начали бомбить наши святилища, более чем 200-летюю церковь».

Мэр Шуши сообщил, что в результате сегодняшней бомбардировки была разрушена одна квартира, а размер общего ущерба городу еще не оценен.

На вопрос Радио Азатутюн, была ли организованная эвакуация из города или же те, кто хотел уехать, уехали сами, Саакян ответил: «Полностью организованно, люди сразу начали связываться со мной, и данные лица Республики Армения очень организованно связались со мной, а я всех записал, всех разместил, проводил, а в Республике Армения их приняли и разместили».

С ночи 26 сентября 5-тысячное население города Шуши укрывается в убежищах. Несколько дней назад, по словам мэра, часть населения - женщины, дети - перебрались в более безопасные места, многие - в Армению, однако большая группа жителей продолжает оставаться в убежищах. Там они едят, ночуют, смотрят романтические фильмы.