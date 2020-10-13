Чавушоглу предлагает переговоры с участием 11 членов Минской группы

После встречи со шведским коллегой сегодня на совместной пресс-конференции Мевлют Чавушоглу выразил мнение, что для урегулирования конфликта будут полезны переговоры с участием 11 членов Минской группы ОБСЕ.

«Поскольку следующей председательство в ОБСЕ примет на себя Швеция, я представил это предложение своему шведскому коллеге», - сказал Чавушоглу.

Членами Минской группы ОБСЕ, сформированной после установления режима прекращения огня в 1994 году, являются Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. Россия, Франция и США имеют статус сопредседателей.