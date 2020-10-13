Во время прекращения огня поток раненых стал даже больше - врач

Даже после прекращения огня в больницы Степанакерта продолжают поступать раненые, в беседе с Радио Азатутюн сказал заместитель директора по общим и оперативным вопросам Научного центра травматологии и ортопедии, врач Карен Погосян, который, подобно многим, сразу после начала войны собрал медицинский чемоданчик и поехал в Степанакерт.

«После прекращения огня ничего не изменилось в плане числа раненых, во время прекращения огня поток раненых стал даже больше. Ранения бывают разные: минно-взрывные, осколочные. Ребята получают максимально необходимую медицинскую помощь, а при необходимости их переводят в Ереван. У всех очень высокий уровень психологической подготовки, независимо от травмы, первый вопрос ребят: «когда мы сможем вернуться в строй и помочь нашим товарищам?» - сказал Погосян.

Врач, который на протяжении многих месяцев боролся с Covid-19, теперь проводит ночи рядом с ранеными солдатами. Работа продолжается 24 часа, но он говорит, что не устает. «Какими бы тяжелыми ни были условия, и какой бы тяжелой ни была работа, она гораздо более сносна и легка, чем условия, в которых воюют наши солдаты и офицеры. Люди очень быстро привыкают к бомбежкам, первые 1-2 дня они очень беспокоят, а потом это становится обычным рабочим режимом», - отметил Карен Погосян.

Это опасно, но они привыкли и к звукам взрывов. Несколько дней назад, 8 октября, при транспортировке раненых на карабахском фронте погиб один из врачей, член учредительного совета Армянского союза хирургической онкологии Ваге Меликсетян.

Бригада врачей из Франции прибыла в Армению для лечения раненых в Карабахе

К врачам из Армении присоединяется также бригада французских врачей, которая вчера поздно вечером прибыла в Армению. Несколько врачей останутся в Ереване, другие поедут в больницу Гориса, а затем в Карабах.

«Мы приехали, чтобы попытаться помочь нашим коллегам, представляя, какой огромный объем работы достался им в это трудное время», - сказал сердечно-сосудистый хирург Левон Хачатрян.

Левон Хачатрян собрал своих знакомых врачей, которые работали в различных военных зонах и имеют большой опыт гуманитарной миссии. Пока они приехали на шесть дней, чтобы ознакомиться с ситуацией. Все опасности оценили: есть страх работать в городе, который подвергается бомбежкам, но есть вещи поважнее страха.

«Конечно, мы хорошо себе это представляем, нас это беспокоит, но когда мы представляем мужество наших солдат на передовой, мы больше ни о чем не думаем», - сказал Хачатрян.

Анн Мари Берже и Пьер Жирар - хирурги, французский армянин Микаэл Чапарян - хирург-травматолог, Патрик Книпер - реконструктивный хирург. У последнего еще свежи воспоминания о войне в секторе Газа, но оставить братскую Армению в одиночку было невозможно. Они слышали, что в войне применялось запрещенное международными законами оружие, они уже представляют себе объем работы. Врачи не делают геополитических анализов, врач должен быть рядом с пациентом в любом случае, говорят они в один голос.

Доктор Книпер, который, кстати, был в Армении 15 лет назад, сделал тонкий намек: «Каждый раз, когда вы лечите армянина, когда вы помогаете раненому армянину, создается впечатление, что вы лечите целый народ. В лице одного человека представляется целая нация».

Французские врачи привезли с собой необходимые медикаменты и медицинское оборудование. Это первый визит. Доктор Хачатрян не исключает, что в ближайшее время они приедут вновь.

«Мы привезли с собой также все необходимое для организации реабилитационного этапа, то есть, есть материалы и принадлежности, которые понадобятся через несколько недель. Мы планируем организовать еще один визит в будущем с этой целью, чтобы на более позднем этапе провести реабилитационное лечение для тех солдат, тех раненых, которые в этом нуждаются», - сказал сердечно-сосудистый хирург.

Точной информации о раненых с армянской стороны пока нет, представители Минобороны говорят, что их число меняется.