COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 6 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 427 и сейчас составляет 46 318.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1032.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 308 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (2 за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9908, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 329 277 (2114 за сутки).