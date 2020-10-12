Официальный Париж осуждает нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

«Сегодня крайне важно, чтобы стороны строго придерживались уже достигнутых договоренностей, что позволит им двигаться к полному прекращению боевых действий», - добавил он.

«Как член Минской группы ОБСЕ, Франция полностью готова поддержать возобновление переговоров без предварительных условий для достижения политического решения конфликта», - сказал представитель французского МИД.

А вчера канцлер Германии позвонила премьер-министру Армении. Согласно пресс-секретарю федерального правительства, Ангела Меркель также подчеркнула, что все стороны обязаны соблюдать договоренности о прекращении огня.

«Военные действия должны быть немедленно прекращены, и должны быть начаты предметные переговоры под эгидой Минской группы», - цитирует слова Меркель официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

Согласно пресс-службе правительства Армении, Никол Пашинян представил канцлеру ситуацию на месте и подчеркнул важность реализации права народов на самоопределения со стороны Нагорного Карабаха.

О контактах между лидером Азербайджана и канцлером Германии не сообщается.

С призывом к соблюдению режима прекращения огня выступил также официальный Тегеран. Более того, МИД Ирана сегодня заявил, что готов содействовать возобновлению переговоров между двумя соседями - Арменией и Азербайджаном.

«Мы призываем обе стороны занять более сдержанную позицию, осуждаем обстрелы ключевых объектов инфраструктуры и населенных пунктов, которые приводят к гибели мирных жителей, - сегодня заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саед Хатибзаде. - Тегеран готов содействовать возобновлению переговоров между сторонами для установления прочного и длительного мира в регионе».

Среди призывов соседних государств и Запада, направленных в равной степени обеим сторонам, пока только Турция продолжает поддерживать лишь одну сторону – Азербайджан.

«Баку не может ждать справедливости еще 30 лет», - сказал сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Представитель Анкары вновь возложил на Армению всю ответственность за напряженность и нарушение режима прекращения огня.

«Ереван должен немедленно вывести свои войска с территории Азербайджана», - согласно официальному сообщению, сказал министр обороны Турции, добавив, что Анкара продолжит поддерживать Азербайджан в этом вопросе.

Официального сообщения о данном телефонном разговоре Минобороны РФ пока не распространило.

Ранее страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в том числе США, на самом высоком уровне призвали третьи стороны не вмешиваться в карабахский конфликт и не предпринимать шагов, которые могут обострить и без того напряженную ситуацию.