Позиции премьер-министра и «Дашнакцутюн» не совпали

В продлившейся около трех часов встрече приняли участие пресс-секретарь возглавляемой Сержем Саргсяном Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) Ишхан Сагателян, заместитель председателя возглавляемой первым президентом Армении Леоном Тер-Петросяном партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян, лидер партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян, лидер партии «Республика» Арам Саргсян, секретарь исполнительного органа партии «Решение гражданина» Сурен Саакян.

Представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что на встрече премьер-министр представил ситуацию в Карабахе, свои представления о предстоящих шагах, которые, кстати, не совпадают с позициями АРФД.

Сагателян отказался раскрывать скобки: «Учитывая, что мы находимся в состоянии войны, мы встретились с находящимся в состоянии войны премьер-министром, чтобы получить информацию из первых рук и изложить наши взгляды. Мы очень четко и прямо передали то, что мы думаем в эти дни, просто я не могу сейчас это обнародовать, учитывая военное положение и то, что в данный момент это не подлежит оглашению».

Касаясь хода встречи, Сагателян сказал: «Он представил сложившуюся ситуацию. Для нас было очень важно понять его представления о предстоящих шагах. Мы выслушали определенные вещи. Удовлетворило нас это или нет, это уже другой вопрос».

Он заявил, что позиции премьер-министра Пашиняна не совпали с позициями «Дашнакцутюн». «Нет. Потому что у нас есть своя оценка ситуации, просто мы не можем сейчас говорить об этом много. Ситуация тревожная, очень многое нужно сделать. У нас множество опасений, которые мы очень четко и прямо озвучили», - сказал представитель АРФД.

На вопрос, обсуждался ли вопрос о возможном признании Арменией независимости Нагорного Карабаха, Ишхан Сагателян ответил: «Были затронуты разные вопросы․․․ Независимость должны признать помимо Армении также страны-сопредседатели Минской группы и другие государства. Армения всегда может признать, но проблема еще и в признании международного сообщества. Независимости Арцаха и признанию Арцаха нет альтернативы, это не обсуждается. Это уже зависит от переговорного процесса, от правильно выбранного времени и сложившейся ситуации. События развиваются ежеминутно, это ответственность сегодняшних властей, которые должны правильно оценить ситуацию».