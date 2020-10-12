Завершилась встреча Пашиняна с представителями внепарламентских политических сил

Как сообщает пресс-служба правительства, «премьер коснулся ситуации, созданной войной, развязанной Азербайджаном при прямой поддержке Турции, шагов и действий правительства, в том числе в дипломатической сфере, а также ответил на ряд вопросов».

Согласно сообщению, представители политических сил представили свои наблюдения и предложения по борьбе против Азербайджана и дальнейшим шагам.

«Собеседники приветствовали обмен мнениями в таком формате. Было отмечено, что в зависимости от ситуации такие встречи могут носить продолжительный характер», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.