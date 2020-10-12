Премьер-министр Армении встречается с внепарламентскими силами, в том числе с РПА

Во встрече участвуют пресс-секретарь бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, заместитель председателя возглавляемой первым президентом Армении Леоном Тер-Петросяном партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян, лидер партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян, лидер партии «Республика» Арам Саргсян, секретарь исполнительного органа партии «Решение гражданина» Сурен Саакян.

На вопрос Радио Азатутюн, как он оценивает то факт, что премьер пригласил на подобное совещание возглавляемую третьим президентом Армении Сержем Саргсяном РПА, Шармазанов ответил, что ответит на этот вопрос после встречи.

Встреча на данный момент продолжается.