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Политика

Премьер-министр Армении встречается с внепарламентскими силами, в том числе с РПА

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (архив)

По инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна в настоящее время проходит встреча с представителями примерно десятка внепарламентских сил, в повестке дня которой стоит вопрос Нагорного Карабаха.

Во встрече участвуют пресс-секретарь бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, заместитель председателя возглавляемой первым президентом Армении Леоном Тер-Петросяном партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян, лидер партии «Во имя Республики» Арман Бабаджанян, лидер партии «Республика» Арам Саргсян, секретарь исполнительного органа партии «Решение гражданина» Сурен Саакян.

На вопрос Радио Азатутюн, как он оценивает то факт, что премьер пригласил на подобное совещание возглавляемую третьим президентом Армении Сержем Саргсяном РПА, Шармазанов ответил, что ответит на этот вопрос после встречи.

Встреча на данный момент продолжается.

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