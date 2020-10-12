COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 6 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 67 и сейчас составляет 45 891.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1026.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 306 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (трое за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9598, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 327 163 (1269 за сутки).