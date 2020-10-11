Боевая ничья на нейтральном поле: Армения и Грузия разошлись миром в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Армении по футболу сегодня провела свой третий матч в рамках турнира Лиги наций УЕФА в группе «C2».

Соперником армянской сборной стала сборная Грузии.

Изначально матч должен был проходить в Ереване, однако с учетом создавшейся в регионе ситуации, связанной с боевыми действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта, УЕФА приняло решение провести его на нейтральном поле – в польском городе Тыхы.

Матч, проходивший без зрителей из-за пандемии коронавируса, закончился ничьей со счетом 2:2.

В составе сборной Армении отличились Хорен Байрамян (6-я минута) и Генрих Мхитарян (88-я минута, с пенальти).

В составе сборной Грузии голы забили Ника Качарава (46-я минута) и Торнике Окриашвили (74-я минута).

В другом матче группы «C2» сборные Эстонии и Северной Македонии сыграли вничью 3:3.

Таким образом, после трех туров сборная Армении с 4 очками находится на 3-м месте. У сборных Северной Македонии и Грузии по 5 очков – они занимают, соответственно, первую и вторую строчки в турнирной таблице. Замыкает турнирную таблицу сборная Эстонии, которая в трех матчах набрала одно очко.

Следующий матч в рамках турнира Лиги наций УЕФА сборная Армения проведет 14 октября на выезде против сборной Эстонии.