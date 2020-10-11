Только 10 октября в Карабахе были убиты не менее 5 мирных жителей – омбудсмен

Омбудсмен отметил, что уже есть информация из открытых и закрытых источников, что у азербайджанских вооруженных сил находятся тела военнослужащих Армии обороны Карабаха. «Есть некоторые доказательства того, что в отношении тел наших военнослужащих Азербайджан совершил определенные посягательства, который строжайше запрещены международным гуманитарным правом. Когда у нас будут более подробные доказательства, мы их представим», - сказал Бегларян.

Азербайджанская сторона в свою очередь сообщает, что в результате действий армянской стороны погиб 41 мирный житель, 205 - были ранены.

Офис омбудсмена Карабаха сообщает, что во второй половине дня 10 октября диверсанты, вторгшиеся в город Гадрут, застрелили не менее четырех мирных жителей: инвалида Мишу Мовсисяна, его мать Анаит Мовсисян, Нвера Григоряна и Артема Мирзояна. По предварительным данным, среди мирного населения Гадрута есть и другие пострадавшие. Обстоятельства пока выясняются.

«В конце дня и в течение ночи азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами жилые районы Степанакерта, Мартуни, Шуши и другие населенные пункты. В результате 75-летний Паргев Сагян погиб под обломками своего дома в городе Мартуни, а 65-летняя женщина была ранена в селе Шош», - отмечается в сообщении.

«В результате целенаправленного обстрела населенных пунктов значительно повреждены жилые дома и инфраструктура. Во время посещения одного из разрушенных домов в Степанакерте омбудсмен обнаружил фрагменты запрещенного международным гуманитарным правом кассетного заряда «Смерч», который регулярно и широко используется азербайджанскими ВС», - говорится в сообщении офиса омбудсмена Карабаха.