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Левон Тер-Петросян приветствовал заявление израильской интеллигенции

Левон Тер-Петросян

В заявлении содержится призыв к правительству Израиля прекратить продажу оружия Азербайджану.

«Заявление представителей израильской интеллигенции вселяет надежду на то, что израильское общество встанет и наконец заставит собственное правительство извиниться перед армянским народом и отказаться от своей позорной и бесчеловечной позиции»», - заявил лидер партии «Армянский национальный конгресс», бывший президент Армении Левон Тер-Петросян.

«Удивительно, как правительство страны, ставшей жертвой ужасного геноцида, движимое чисто меркантильными интересами, могло активно поддерживать открытый геноцид против другого народа.

Мне приятно видеть среди тех, кто подписал это заявление, имя моего близкого друга, профессора Иерусалимского университета, выдающегося арменоведа Майкла Стоуна, которого я сердечно приветствую», - заявил Тер-Петросян, согласно Ilur.am.

Отметим, что ряд известных представителей израильской интеллигенции призвали правительство прекратить продажу оружия Азербайджану.

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