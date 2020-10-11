COVID-19: За сутки в Армении выявлено 715 новых случаев коронавируса, 53 человека выздоровели, 4 пациента скончались

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 53 и сейчас составляет 45 824.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1020.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 303 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 9304, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 325 894 (3366 за сутки).