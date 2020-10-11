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Карабах

В Карабахе назвали сообщения об армянском обстреле Гянджи ложью

Последствия обстрела Степанакерта (архивная фотография)

В свою очередь армянская сторона заявила об обстрелах карабахских городов со стороны Азербайджана.

«Несмотря на то, что Армия обороны поддерживает достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях и не ведет огонь, азербайджанская сторона продолжает ракетные обстрелы Степанакерта, Гадрута, Мартуни и других населенных пунктов Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.]», - говорится в сообщении Министерства обороны НК, распространенного ночью.

«В то же время азербайджанская сторона распространяет ложную информацию о том, что подразделения Армии обороны обстреливают город Гянджа. Эти утверждения являются абсолютной ложью и не имеют ничего общего с действительностью», - отметили военные власти в Степанакерте.

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