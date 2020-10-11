В Карабахе назвали сообщения об армянском обстреле Гянджи ложью

«Несмотря на то, что Армия обороны поддерживает достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях и не ведет огонь, азербайджанская сторона продолжает ракетные обстрелы Степанакерта, Гадрута, Мартуни и других населенных пунктов Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.]», - говорится в сообщении Министерства обороны НК, распространенного ночью.

«В то же время азербайджанская сторона распространяет ложную информацию о том, что подразделения Армии обороны обстреливают город Гянджа. Эти утверждения являются абсолютной ложью и не имеют ничего общего с действительностью», - отметили военные власти в Степанакерте.