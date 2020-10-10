Признание статуса Карабаха может стать выходом из ситуации – Пашинян

Признание статуса Нагорного Карабаха может стать выходом из сложившейся ныне ситуации, заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Когда народ находится под угрозой геноцида, и этот народ видел геноцид в своей истории, я говорю о Геноциде армян в Османской Турции в 1915 году, в результате которого погибли 1,5 миллиона армян, и практически Западная Армения в результате этнической чистки осталась без армян. И, кстати, я думаю, что Турция вернулась в регион 100 лет спустя, чтобы продолжить Геноцид армян. Более того, продолжение геноцида является не только результатом эмоциональной мести или армянофобии, а армяне Южного Кавказа являются последним препятствием для Турции на пути продолжения своей экспансии на север, восток и юго-восток. И вот в этих условиях, когда народ стоит перед угрозой геноцида, то он не говорит: достаточно ли моих ресурсов или нет, подвергаться геноциду или нет? – подчеркнул Пашинян, продолжив: - Делается попытка этнической чистки Нагорного Карабаха и изгнания оттуда армян, истребления армян».

Премьер-министр выразил уверенность в том, что если международное сообщество не отреагирует должным образом, эта война может перерасти из этого региона в более крупный регион. «Международное сообщество должно очень серьезно относиться к этой ситуации. В противном случае мы можем столкнуться с угрозой третьей мировой войны», - заявил армянский премьер.

Согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян выразил готовность к компромиссу, но отметил, что сомневается в том, является ли эта готовность взаимной.