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Карабах

Армянская сторона опровергает заявление Алиева о взятии Гадрута

Скриншот с видео, опубликованного в Facebook пресс-секретарем Минобороны Армении Шушан Степанян, г. Гадрут, 9 октября 2020 г.

Армянская сторона опровергает утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанские ВС взяли Гадрут.

Азербайджанский сайт Haqqin.az процитировал слова Алиева о том, что Гадрут взят. Согласно тому же источнику, Алиев назвал это «исторической победой».

Эту информацию сначала опроверг в своем посте в Facebook пресс-секретарь лидера Карабаха Ваграм Погосян, а затем представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Я прямо сейчас нахожусь в Гадруте и, неизвестно почему, вижу только армян», - написал он.

А пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, опубликовав видео из Гадрута, написала, что руководство Азербайджана явно не владеет ситуацией.

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