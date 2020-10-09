Армянская сторона опровергает заявление Алиева о взятии Гадрута

Армянская сторона опровергает утверждения президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанские ВС взяли Гадрут.

Азербайджанский сайт Haqqin.az процитировал слова Алиева о том, что Гадрут взят. Согласно тому же источнику, Алиев назвал это «исторической победой».

Эту информацию сначала опроверг в своем посте в Facebook пресс-секретарь лидера Карабаха Ваграм Погосян, а затем представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Я прямо сейчас нахожусь в Гадруте и, неизвестно почему, вижу только армян», - написал он.

А пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, опубликовав видео из Гадрута, написала, что руководство Азербайджана явно не владеет ситуацией.