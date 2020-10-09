Турция вновь заявляет о необходимости вывода армянских войск

Турция вновь заявляет, что усилия США, России и Франции по установлению режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта обречены на провал, если договоренности не гарантируют вывод армянских войск.

«Анкара хочет дипломатического решения, но если посредники Минской группы работают только в направлении прекращения огня, они только повторят то, что происходило в последние тридцать лет», - сказал Al Jazeera пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Между тем, международное сообщество, в том числе страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, постоянно призывают Турцию воздерживаться от заявлений и шагов, которые могут еще больше обострить и без того напряженную ситуацию.