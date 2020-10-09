Алиев признал наличие турецких F-16 в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев признал наличие турецких истребителей F-16 на территории Азербайджана, в то же время утверждая, что они «в военных действиях не участвуют».

«Они прибыли с целью участия в совместных учениях, но в воздух не поднимались», - заявил CNN Arabic Алиев, не объяснив, почему самолеты остались в Азербайджане спустя месяц после завершения учений.

Ереван утверждает, что именно турецкие истребители в конце сентября сбили армянский штурмовик Су-25, который находился в воздушном пространстве Армении, вследствие чего пилот погиб.

Накануне ряд западных экспертов, воспользовавшись спутниковыми снимками, зафиксировали, что в аэропорту азербайджанского города Гянджа находились как минимум два боевых самолета типа F-16. Кадры датированы 3 октября.