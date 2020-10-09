Альберт Ованнисян посмертно награжден медалью «За отвагу»

Арутюнян на своей странице в Facebook выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего, в частности, отметив: «Альберту удалось не только нанести противнику большие потери, но и блеснуть своей самоотверженной службой. Ну а его знаменитая фотография отражает образ сильного духом армянского народа в этой войне. Арцах высоко ценит подвиг своего героя».

«По моему приказу Альберт был награжден медалью «За отвагу». Для Альберта и его товарищей любовь к родине была превыше всего. И армянский народ вместе с Вами может и должен гордиться своими сынами», - написал лидер Карабаха, обращаясь к отцу погибшего военнослужащего.

Отметим, что фотография Альберта Ованнисяна была опубликована в первые дни войны и за секунды обошла социальная сети.