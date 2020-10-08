Генсек ОДКБ: Турция в вопросе Карабаха может действовать только как член Минской группы

«Если Турция действует в рамках мандата Минской группы ОБСЕ, то она имеет на это полное право. Если она выходит за те рамки, мы это не приветствуем, равно как и других стран», - сказал генсек ОДКБ.

Он пояснил, что в ОДКБ приветствуют участие только тех стран, которые входят в Минскую группу ОБСЕ и в рамках тех полномочий, которые предоставлены Минской группой ОБСЕ. «Вовлечение других сторон в этот конфликт считаем контрпродуктивным», - подчеркнул Зась.

Членами Минской группы ОБСЕ являются Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан.

Три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция.

24 марта 1992 года министры иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Созданная структура была названа «Минской группой», поскольку в столице Беларуси должна была состояться специальная конференция, которая в дальнейшем была отменена.

Первая встреча Минской группы состоялась в июне 1992 года в столице Италии Риме.

В 1994 году в Будапеште был установлен мандат полномочий Минской группы.

В 1995 году была учреждена должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ, которую в 1996 году занял и до сих пор занимает польский дипломат Анджей Каспшик.