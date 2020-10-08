Россия предлагает провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Москве

Россия ведет переговоры с Арменией и Азербайджаном для организации в Москве встречи министров иностранных дел двух стран. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сообщает «Интерфакс», российская сторона предложила провести эту встречу с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Прорабатываются различные схемы действий, среди прочего, нами предложено предоставить московскую площадку для организации встречи глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей МГ ОБСЕ. Мы ведем консультации со сторонами относительно возможных сроков начала переговоров в этом формате», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что Россия прилагает активные усилия для незамедлительного прекращения военных действий в Нагорном Карабахе и вокруг него и возобновления переговорного процесса на основе основополагающих принципов и международных правовых документов.