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Карабах

Минобороны Карабаха опровергает циркулирующие слухи об установлении режима прекращения огня

Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает распространяемую в армянских и зарубежных СМИ информацию о том, что между сторонами достигнута четкая договоренность о прекращении огня сегодня вечером.

Уже 12 дней ведущая бои против ВС Азербайджана Армия обороны Карабаха утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

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