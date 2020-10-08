Минобороны Карабаха опровергает циркулирующие слухи об установлении режима прекращения огня

Уже 12 дней ведущая бои против ВС Азербайджана Армия обороны Карабаха утверждает, что эта информация не соответствует действительности.
Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает распространяемую в армянских и зарубежных СМИ информацию о том, что между сторонами достигнута четкая договоренность о прекращении огня сегодня вечером.
Уже 12 дней ведущая бои против ВС Азербайджана Армия обороны Карабаха утверждает, что эта информация не соответствует действительности.
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