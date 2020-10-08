Канцлер Австрии предлагает провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Вене

Курц предложил Пашиняну провести очередной раунд армяно-азербайджанских переговоров в Вене.

«В беседе я выразил надежду, что конфликт может быть урегулирован мирным путем, и предложил Николу Пашиняну провести еще одну встречу на высшем уровне между конфликтующими сторонами в столице Австрии. Вена всегда была местом диалога, и мы продолжим способствовать процессу стабилизации и прямым переговорам», - написал Себастьян Курц в своем микроблоге в Twitter.

Глава правительства Австрии также выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

«У этого конфликта нет военного решения. Австрия призывает стороны прекратить огонь и начать переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ», - заявил Курц.

Отметим, что в 2019 году в Вене состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сообщение о телефонном разговоре между Пашиняном и Курцем опубликовала и пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

«Пашинян проинформировал собеседника о текущих боевых действиях в Нагорном Карабахе и происходящих в этом контексте развитиях. Стороны обменялись мнениями об осуществлении права народов на самоопределение», - говорится в официальном сообщении.