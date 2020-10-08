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Карабах

ОДКБ фиксирует переброску джихадистских наемников из Сирии в зону карабахского конфликта

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась (слева) и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (архив)

«Это представляет определенный вызов для организации», - сказал генсек ОДКБ Станислав Зась.

По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, ОДКБ фиксирует появление джихадистских боевиков-наемников из Сирии в зоне карабахского конфликта.

Как отмечает ТАСС, об этом Зась заявил сегодня.

«Мне сейчас трудно судить о масштабах и организации переброски боевиков в зону карабахского конфликта. По всей видимости, она есть, там появляются боевики, наемники. Конечно, это не идет на пользу нормализации отношений. Это представляет определенный вызов для организации», - сказал генсек ОДКБ, отвечая на соответствующий вопрос.

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