Целью начатой Азербайджаном войны являются этнические чистки - президент Армении

«Азербайджан заявляет, что освобождает свои территории. От кого он освобождает? Если они освобождаются от армян, то для этого есть другой термин - не территориальная целостность, а другой международный термин - этническая чистка. То есть, они хотят эту территорию, но без армян», - заявил президент.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, Армен Саркисян обвинил Азербайджан в начале войны, а Турцию – в участии в ней, отметив, что Азербайджан и Турция давно и серьезно готовились к войне против Карабаха.

«США через НАТО и другие организации должны повлиять на Турцию, чтобы она вышла из этой игры и тем самым дала возможность возобновить переговоры, поскольку этот конфликт не имеет военного решения», - подчеркнул Саркисян.

Говоря о возможной посреднической роли Турции в карабахском урегулировании, Саркисян подчеркнул, что сторона конфликта не может выступать посредником.