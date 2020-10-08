«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны РФ.
Сергей Шойгу переговорил с министрами обороны Армении и Азербайджана
Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана – Давидом Тонояном и Закиром Гасановым.
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