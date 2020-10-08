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Сергей Шойгу переговорил с министрами обороны Армении и Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин во время военного парада в Москве, 24 июня 2020 г.

Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана – Давидом Тонояном и Закиром Гасановым.

«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны РФ.

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