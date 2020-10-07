Турция имеет право участвовать в посреднической миссии «по окончании активных боевых действий» - Алиев

Политическое урегулирование карабахского конфликта должно быть подкреплено гарантиями ведущих стран мира, при этом их состав может не ограничиваться сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией Францией и США, в интервью российскому Первому каналу заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По утверждению президента Азербайджана, в процессе постконфликтного урегулирования ведущую роль могут взять на себя Россия и Турция.

«Безусловно, Турция как великая страна, как наш сосед, сосед на Южном Кавказе имеет полное право принять участие в посреднической миссии, которая будет осуществлена по окончании активных боевых действий», - заявил президент Азербайджана.

«Если говорить о мире, то, в первую очередь, я вижу его как политическое урегулирование, которое бы было всеобъемлющим, которое бы было долгосрочным, вечным при серьезных гарантиях ведущих стран мира, тех стран, которые будут приемлемы как для Азербайджана, так и для Армении, - согласно ТАСС, сказал Алиев, добавив, что не исключают, что состав этих стран может быть иным, нежели сегодня состав Минской группы [ОБСЕ] и ее сопредседателей.