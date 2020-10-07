«Арцах - это Армения, это страна армян» - Никол Пашинян

Объясняя журналисту всю сложную суть карабахской проблемы и миссию армянского народа по защите Карабаха, который в течение десяти дней противостоит тяжелейшим ударам азербайджанских вооруженных сил, премьер-министр подчеркнул: «Да, Арцах - это Армения, это страна армян, поскольку здесь всегда 80% населения и больше были армянами. Это и сегодня так. В чем проблема? А Азербайджан хочет, чтобы армяне здесь не жили, поэтому сегодня с помощью террористов напал на Нагорный Карабах. И что, кто-то сейчас предлагает, чтобы армяне Нагорного Карабаха сказали: поскольку вы террористы, значит мы отказываемся от своих корней? Такого быть не может».

Пашинян категорически не согласился с репликой журналиста о том, что «по некоторым резолюциям Нагорный Карабах считается оккупированной Арменией территорией».



«Извините, нет такого международного закона, о котором Вы говорите. Все приводят в пример резолюции Генассамблеи ООН, но, к сожалению, мало кто их читал. Там нет ничего, что говорило бы о том, что Армения оккупировала что-либо», - подчеркнул Пашинян.

Также он отметил, что армянская сторона готова к компромиссам, о чем всегда говорилось во время переговорного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ, однако Азербайджан всегда отказывался признать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

«Армяне Нагорного Карабаха находятся перед экзистенциальной угрозой. Все дело в том, что если вооруженные силы Азербайджана добьются успеха, это будет означать геноцид армян Нагорного Карабаха», - отметил Пашинян.

Отвечая на вопрос о том, подтвердил ли президент России Владимир Путин во время телефонных разговоров с ним готовность оказать Армении военную помощь, премьер-министр Армении сказал, что Россия заверила, что в случае непосредственной угрозы безопасности Армении выполнит свои договорные обязательства по отношению к Армении.