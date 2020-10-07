Нет никаких сомнений в том, что режим прекращения огня нарушил Азербайджан - депутат Госдумы РФ

Нет никаких сомнений в том, что режим прекращения огня нарушил Азербайджан. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Общественному телевидению Армении.

«Нейтральная позиция невозможна по определению, потому что Россия - союзник Армении. Мы, безусловно, не имеем формальных обязательств по отношению к непризнанному Нагорному Карабаху, но мы, как мне кажется, имеем всякие: военные, политические и нравственные обязательства перед армянским народом, который живет как в Армении, так и в России, так и в Нагорном Карабахе. И истреблять народ так, как это сейчас демонстрирует нападающая сторона, мы не должны позволять», - подчеркнул Затулин.