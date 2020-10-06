МИД Армении: Наступление Азербайджана происходит во время визита в Баку министра иностранных дел Турции

«По сообщениям Армии обороны Арцаха [Карабаха – ред.], сегодня, ближе к полудню, вооруженные силы Азербайджана, бросив в бой резервные силы и большое количество военной техники, в том числе, танки и артиллерию, начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения Арцаха [Карабаха – ред.] и Азербайджана.

Наступление происходит во время визита в Баку министра иностранных дел Турции и спустя несколько часов после заявления министров иностранных дел стран Минской группы ОБСЕ.

Армия обороны Арцаха задействовала все необходимые средства для отражения атаки.

Всю ответственность за последствия несет военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в заявлении.