Дополнение в закон «Об обороне» принято в первом чтении

Национальное собрание Армении сегодня 99 голосами «за» приняло в первом чтении представленный правительством законопроект о внесении дополнения в закон РА «Об обороне».

Перед голосованием главный докладчик, заместитель министра обороны Габриэл Балаян сообщил, что законопроектом предлагается включить в полномочия правительства в сфере обороны также полномочия по утверждению мобилизационного плана экономики республики.

По словам Балаяна, в настоящее время действует соответствующий план, утвержденный указом президента республики.

Он подчеркнул, что принятие проекта позволит постановлением правительства утвердить новый мобилизационный план экономики республики, что стало актуальным в условиях развязанных в настоящее время Азербайджаном и Турцией военных действий и объявленного в Армении военного положения.

По словам замминистра, правительство также предлагает считать принятие законопроекта неотложным и обсудить его в 24-часовом режиме.

По словам Балаяна, мобилизационный план экономики республики уже разработан и согласован с Министерством экономики.