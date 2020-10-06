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Армения

COVID-19: За сутки в Армении выявлено 406 новых случаев коронавируса, 222 человека выздоровели, 6 пациентов скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 406, в общем составив 53 083.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 6 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 222 и сейчас составляет 44 932.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 990.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 302 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6859, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 309 945 (1926 за сутки).

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