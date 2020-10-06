Шушан Степанян: «Ночь на границе прошла относительно спокойно»

Об этом сегодня утром на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«В случае дальнейшей эскалации вся ответственность ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана», - добавила Степанян.
«После многочисленных призывов международного сообщества немедленно прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта ночь на границе прошла относительно спокойно».
Об этом сегодня утром на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«В случае дальнейшей эскалации вся ответственность ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана», - добавила Степанян.
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