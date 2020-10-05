«Эта политика плохо закончится для Эрдогана» - генсек Лиги арабских государств

В обращении, транслируемом по телевидению в Каире, глава Лиги арабских государств сказал, что все страны региона дают понять президенту Реджепу Эрдогану, что он, в конце концов, понесет за это ответственность.

«Эрдоган военным путем вмешивается в дела Египта, Сирии, Ирака и Ливии, Эрдоган на Кавказе вмешивается в конфликт между Азербайджаном и Арменией, сталкивается с Грецией и Кипром, напал на газовые зоны Восточного Средиземноморья и заставил такое влиятельное государство, как Франция направить авианосец на Кипр. Даже Италия, которая во многих вопросах с пониманием относится к подходам Турции, выражает солидарность с Францией», - сказал генеральный секретарь Лиги арабских государств.

Обращаясь к возобновлению военных действий в Нагорном Карабахе, он упомянул о сирийских наемниках.

«Меня очень возмущает то обстоятельство, и это очень печально, что сирийские наемники используются Эрдоганом в вопросах, не имеющих отношения к Турции», - сказал Ахмед Абуль Гейт.

Генсек Лиги арабских государств в своем телеобращении отметил, что подобная политика «плохо закончится для Турции и ее руководителя».