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Карабах

Генсек НАТО: Карабахская проблема не имеет военного решения

Турция - Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара, 5 октября 2020 г.

Карабахская проблема не имеет военного решения, сегодня на пресс-конференции в Анкаре по завершении переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, призвав стороны конфликта незамедлительно прекратить огонь.

«У ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе и вокруг него, нет военного решения. Это было моим четким посылом с самого начала военных действий. Происходящее опасно не только для вовлеченных [в боевые действия], но и вызывает серьезную озабоченность у всего региона и Североатлантического альянса», - заявил Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос одного из турецких журналистов о том, могут ли военные действия поставить под угрозу энергетическую инфраструктуру Азербайджана, Столтенберг не стал отрицать этого, отметив, что в альянсе ни на секунду не перестают следить за развитием событий.

«Конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, поскольку обеспокоены эскалацией боевых действий. Количество столкновений и масштабы насилия увеличиваются. Все мы знаем о растущем числе жертв, в том числе среди гражданского населения. Конечно, любые боевые действия содержат в себе риск также для важнейших инфраструктур. Вот почему наиболее важные инфраструктуры и энергетические инфраструктуры вследствие конфликта, развернувшегося в Нагорном Карабахе и вокруг него, находятся в числе наших многочисленных опасений. Исходя из всех этих причин, мы должны дать четкий сигнал конфликтующим сторонам - немедленно прекратить огонь. Мы должны поддерживать все те усилия, которые будут направлены на поиск мирного решения проблемы, достигнутого путем переговоров», - заявил глава Североатлантического альянса.

Кстати, в своем вступительном слове Йенс Столтенберг также коснулся карабахской войны, отметив, что, наряду с греко-турецкими отношениями, кризисом в Ливии и Сирии, а также приобретением Турцией ракетных систем С-400 российского производства, карабахская война также является одной из важнейших тем в повестке дня переговоров, стартовавших сегодня в Анкаре. По словам генсека НАТО, в альянсе надеются, что Турция сможет каким-то образом содействовать прекращению войны.

«Я ожидаю, что Турция использует свое значительное влияние для того, чтобы ослабить напряжение», - заявил Столтенберг.

Однако на звучащий со стороны НАТО призыв турецкая сторона пока не отвечает. Значительную часть совместной пресс-конференции со Столтенбергом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посвятил критике Армении и оправданию действий Азербайджана. Более того, глава турецкой дипломатии сегодня заявил, что Североатлантический альянс должен был призвать Армению «немедленно вывести свои войска с территории Азербайджана».

«Когда мы говорим об Украине или Грузии, поддержка территориальной целостности этих стран однозначна. Почему то же самое не делается в случае с Азербайджаном?» - заявил Чавушоглу.

Другой мишенью критики министра иностранных дел Турции стала Франция, которая, по словам Чавушоглу, «открыто поддерживает Армению». «Но ведь государство, входящее в Минскую группу, должно быть беспристрастным», - посетовал сегодня глава МИД Турции.

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