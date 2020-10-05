Арцрун Ованнисян: «Наши войска ведут упорные бои, отбрасывая противника назад»

По его словам, ночь на фронте была относительно спокойной, на некоторых участках стрельба сохранялась, но утром, по словам Ованнисяна, все усилилось.

«Наши войска ведут упорные бои, отбрасывая противника назад», - сказал он.

«Армия обороны продолжает сражаться не на жизнь, а на смерть за каждый сантиметр земли не только на южном направлении, но и по всему периметру линии соприкосновения», - заявил на своей странице в Facebook президент Карабаха Араик Арутюнян. Он сообщил, что рано утром находился на южном направлении линии фронта, в Мехакаване, известном как Джебраил. Кстати, официальный Баку утверждает, что вооруженные силы Азербайджана захватили Джебраил.

Сегодня, во второй половине дня, Армия обороны обнародовала имена 21 погибшего военнослужащего. На данный момент армянская сторона подтвердила гибель 219 военнослужащих.

Распространяемую со вчерашнего дня азербайджанской стороной информацию о том, что ряд азербайджанских населенных пунктов подвергается обстрелам со стороны Армении, в Ереване в очередной раз опровергли. Вчера отреагировало Минобороны Армении, не только опровергнув данную информацию, но и заявив, что Азербайджан готовит почву для провокации.

Советник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил в социальных сетях, что, по меньшей мере, четыре ракеты было выпущено по Гяндже, а две ракеты были выпущены по Хызы и Апшеронскому району, находящихся на расстоянии 300 километров [от зоны боевых действий], 4 ракеты были выпущены по Мингечаурскому водохранилищу и электростанции.

МИД Армении сегодня заявил, что «целью кампании дезинформации является прикрытие массированного обстрела Азербайджаном крупных населенных пунктов в Нагорном Карабахе с первых дней войны, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения и серьезному повреждению гражданской инфраструктуры».

«Распространяя подобную лживую информацию, Азербайджан также готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны, - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Армении, заверяя: - Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Республики Армения».

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, между тем, на сегодняшней пресс-конференции также прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что вооруженные силы Азербайджана захватили ряд районов в Карабахе: «Ну, они много чего заявляют. Вчера я показал на видео, как их солдаты бегут из Матагиса. А еще за день до этого чета Алиевых хотела приехать в Матагис».