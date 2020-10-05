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В Ереван прибывают группы для подготовки заседания ЕАЭС – пресс-секретарь МИД Армении

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян

Подготовительные работы перед заседанием Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идут в плановом порядке, и в рамках этого мероприятия в Ереван прибывают подготовительные группы. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Как отметила Нагдалян, заседание, как и предусмотрено, состоится 9 октября.

Отметим, что, по данным программы Flightradar24, которая позволяет отслеживать передвижение самолетов по всему миру, сегодня в Ереване приземлился борт Ил-96 «Россия», находящийся в подчинении администрации президента России. Данный самолет обеспечивает полеты высокопоставленных российских чиновников и «других важных представителей спецслужб и Вооруженных сил».

Анна Нагдалян отметила, что всегда за несколько дней до подобных заседаний начинаются подготовительные работы, в рамках которых проходят посещения подготовительных групп. На вопрос, о каких подготовительных группах идет речь, пресс-секретарь МИД Армении ответила так: «В основном это группы протокола, безопасности и так далее».

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