В Ереван прибывают группы для подготовки заседания ЕАЭС – пресс-секретарь МИД Армении

Как отметила Нагдалян, заседание, как и предусмотрено, состоится 9 октября.

Отметим, что, по данным программы Flightradar24, которая позволяет отслеживать передвижение самолетов по всему миру, сегодня в Ереване приземлился борт Ил-96 «Россия», находящийся в подчинении администрации президента России. Данный самолет обеспечивает полеты высокопоставленных российских чиновников и «других важных представителей спецслужб и Вооруженных сил».

Анна Нагдалян отметила, что всегда за несколько дней до подобных заседаний начинаются подготовительные работы, в рамках которых проходят посещения подготовительных групп. На вопрос, о каких подготовительных группах идет речь, пресс-секретарь МИД Армении ответила так: «В основном это группы протокола, безопасности и так далее».