Президент Грузии предлагает организовать встречу Минской группы ОБСЕ в Тбилиси

«Сегодня обе стороны – и Армения, и Азербайджан – выдвинули предварительные условия, по которым они согласились использовать Минскую группу ОБСЕ. Я считаю, что мы должны этому способствовать. Посмотрим, когда может состояться встреча, хотя бы в Грузии. Мы сделаем все возможное», - приводит слова президента Грузии информагентство «ТАСС».

Зурабишвили подчеркнула, что для Грузии важно оставаться нейтральной в этом вопросе. Она также сообщила, что в течение недели проведет беседы с руководителями Армении и Азербайджана.