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Девятая неделя протестов в Беларуси. Фотографии

В Беларуси почти два месяца продолжаются массовые мирные протесты, которые начались сразу же после президентских выборов, на которых в шестой раз, согласно официальным данным, выиграл Александр Лукашенко.

По разным оценкам, только в Минске на Марш освобождения политзаключенных вышли свыше ста тысяч человек. В акциях также участвуют Гродно, Гомель, Брест, Жодино, Барановичи, Витебск, Бобруйск и другие города. По всей стране, по официальным данным, задержали несколько десятков человек.

Акции солидарности проходят напротив белорусских посольств в Киеве, Москве и нескольких других европейских городов.
Марш в Минске
1 Марш в Минске
Милиция попыталась разогнать протестующих в Минске с помощью водометов
2 Милиция попыталась разогнать протестующих в Минске с помощью водометов
Минск
3 Минск
Минск
4 Минск

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