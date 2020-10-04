Арцрун Ованнисян опровергает заявления о захвате Матагиса и Джабраила

В данный момент бои в Карабахе продолжаются на тех же северном и южном направлениях, сегодня бои не носили того же упорного и тяжелого характера, как в два предыдущих дня, сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

В то же время он отметил, что Азербайджан, заранее сосредоточив определенные силы, предпринял наступательные действия на тех же направлениях, но был отброшен. «Только сегодня потери личного состава [противника] составляют около 400 военнослужащих, 700 раненых, сбито 13 единиц бронетехники, 3 самолета и 1 беспилотник», - сообщил Ованнисян.

Что касается заявлений на высоком уровне с азербайджанской стороны о продвижении на позиции Матагиса, то представитель Минобороны отметил: «Вчера мы видели, как они поздравляли себя с захватом Матагиса, а сегодня мы опубликовали видео, наглядно доказывающее, как азербайджанские военнослужащие просто убегают из окрестностей Матагиса под сильным артиллерийским огнем армянских вооруженных сил».

Он также назвал дезинформацией новости о захвате Джабраила.

«Вчера я задал вопрос: если Алиев уверен, что Матагис освободили, почему он не посещает Матагис? У нас есть все основания подозревать, что Алиев находится в собственной стране в обстановке информационной блокады или дезинформации. Фактически, верховный главнокомандующий страны не владеет ситуацией или ему неверно докладывают», - сказал представитель Минобороны Армении.

Арцрун Ованнисян заявил, что сегодня азербайджанские вооруженные силы не смогли провести каких-либо значимых тактических действий, более того, по его словам, понеся потери, они были отброшены, «хотя бы только потому, что активное вмешательство ВС Турции сегодня было нейтрализовано благодаря действиям армянских подразделений».