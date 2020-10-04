Арцрун Ованнисян опровергает заявления о захвате Матагиса и Джабраила

В данный момент бои в Карабахе продолжаются на тех же северном и южном направлениях, сегодня бои не носили того же упорного и тяжелого характера, как в два предыдущих дня, сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
В то же время он отметил, что Азербайджан, заранее сосредоточив определенные силы, предпринял наступательные действия на тех же направлениях, но был отброшен. «Только сегодня потери личного состава [противника] составляют около 400 военнослужащих, 700 раненых, сбито 13 единиц бронетехники, 3 самолета и 1 беспилотник», - сообщил Ованнисян.
Что касается заявлений на высоком уровне с азербайджанской стороны о продвижении на позиции Матагиса, то представитель Минобороны отметил: «Вчера мы видели, как они поздравляли себя с захватом Матагиса, а сегодня мы опубликовали видео, наглядно доказывающее, как азербайджанские военнослужащие просто убегают из окрестностей Матагиса под сильным артиллерийским огнем армянских вооруженных сил».
Он также назвал дезинформацией новости о захвате Джабраила.
«Вчера я задал вопрос: если Алиев уверен, что Матагис освободили, почему он не посещает Матагис? У нас есть все основания подозревать, что Алиев находится в собственной стране в обстановке информационной блокады или дезинформации. Фактически, верховный главнокомандующий страны не владеет ситуацией или ему неверно докладывают», - сказал представитель Минобороны Армении.
Арцрун Ованнисян заявил, что сегодня азербайджанские вооруженные силы не смогли провести каких-либо значимых тактических действий, более того, по его словам, понеся потери, они были отброшены, «хотя бы только потому, что активное вмешательство ВС Турции сегодня было нейтрализовано благодаря действиям армянских подразделений».
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии