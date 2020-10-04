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Карабах

Боевые действия продолжаются по всему периметру зоны конфликта – пресс-секретарь МО

Боевые действия продолжаются по всему периметру зоны конфликта, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, добавив, что наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях.

«Противник постоянно предпринимает попытки нападения, которые терпят неудачу в результате решительных действий подразделений Армии обороны [Карабаха]», - отметила Шушан Степанян.

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