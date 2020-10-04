«Противник постоянно предпринимает попытки нападения, которые терпят неудачу в результате решительных действий подразделений Армии обороны [Карабаха]», - отметила Шушан Степанян.
Боевые действия продолжаются по всему периметру зоны конфликта – пресс-секретарь МО
Боевые действия продолжаются по всему периметру зоны конфликта, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, добавив, что наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии