Никаких ракетных или артиллеристских обстрелов с территории Армении по территории Азербайджана не производилось – Давид Тоноян

«С территории Республики Армения по территории Азербайджана пока не велись какие-либо дальнобойные артиллерийские или ракетные обстрелы», - заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на заявления главы Минобороны Азербайджана о том, что ракетные обстрелы велись с территории Армении по азербайджанским населенным пунктам.

«Если Степанакерт, Мартуни, Гадрут, Мартакерт и другие населенные пункты для вооруженных сил Азербайджана или его военно-политического руководства являются допустимыми местами для ведения боевых действий, то умелые подразделения нашей Армии обороны и Вооруженных сил Арцаха [Карабаха – ред.] отвечают очень резко, и для Азербайджана будут ужасные последствия», - добавил Давид Тоноян.

Что касается другого заявления Минобороны Азербайджана о том, что действиями Армении зона боевых действий будет расширена, Тоноян прокомментировал его так: «Я думаю, что министр обороны Азербайджана, обладая глубокими военными знаниями, возможно, спутал зону расширения боевых действий, в которую входит и Армения, в частности, населенные пункты Варденисского района уже подвергались обстрелу с применением тяжелой артиллерии и БПЛА. И если для него это пока не расширение зоны боевых действий, пусть об этом делают выводы специалисты».