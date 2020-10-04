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Армения

COVID-19: За сутки в Армении выявлен 571 новый случай коронавируса, 89 человек выздоровели, 5 пациентов скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 571, в общем составив 52 496.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 4 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 89 и сейчас составляет 44 672.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 977.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 302 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6545, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 306 965 (3258 за сутки).

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