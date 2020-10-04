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Карабах

Степанакерт утром вновь подвергся обстрелу

Сегодня утром Степанакерт вновь подвергся артиллеристскому обстрелу, раздалось четыре взрыва, включился сигнал воздушной тревоги.

Напомним, накануне вечером Степанакерт также подвергся артиллеристскому обстрелу, в результате которого, по данным Армянского объединенного информационного центра, в городе возник пожар.

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