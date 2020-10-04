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Карабах

В Степанакерте в результате обстрела вспыхнул пожар

В результате артиллеристского обстрела в Степанакерте вспыхнул пожар, Азербайджан обстреливает гражданские здания и объекты инфраструктуры. Об этом после полуночи сообщил Армянский объединенный информационный центр.

Напомним, накануне вечером Степанакерт подвергся обстрелу, было слышно четыре взрыва, работала воздушная тревога.

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