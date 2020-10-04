На карабахском фронте идет перестрелка – Шушан Степанян

Напомним, военные столкновения в зоне нагорно-карабахского конфликта начались неделю назад - 27 сентября.
На карабахском фронте идет перестрелка, на некоторых участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллеристских средств. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
Напомним, военные столкновения в зоне нагорно-карабахского конфликта начались неделю назад - 27 сентября.
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