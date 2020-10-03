СНБ представила факты участия турецких военных и террористов-наемников в боевых действиях в Карабахе

На видео представлены записи нескольких разговоров, первый из которых - это разговор между турецкими и азербайджанскими военными, который, согласно СНБ, доказывает, что Турция вместе с ВВС Азербайджана участвует в боевых действиях в воздушном пространстве Карабаха. В опубликованном СНБ видео указывается, кто из вышедших на связь военных говорит по-азербайджански, а кто - по-турецки.

В следующей части видео, опубликованного СНБ, представлена еще одна аудиозапись, на которой говорящий по-азербайджански военный устанавливает связь с другим и отмечает, что нужно «подтолкнуть этих людей вперед». Затем кто-то по имени Джанавар говорит Гаршке: «У туркменов осталось мало боеприпасов». Другой делает ему замечание, говорит: так нельзя говорить, надо говорить - пограничник.

Затем на аудиозаписи, опубликованной СНБ, другой военный обращается к Леопарду и говорит, что среди носящих форму пограничников «есть человек по имени Махмуд, скажите ему, чтобы он связался с командиром». Поиски Махмуда продолжаются в следующей части записи, в какой-то момент на связь выходят также говорящие по-арабски.

Последний представленный СНБ отрывок аудиозаписи, как утверждает Служба нацбезопасности, уже показывает, что среди террористов-наемников царит паника. Кто-то, говорящий по-арабски, обращается к Хаджи и говорит: «Нас обманули, это не война, это мясорубка, трупы не могут вынести».

В другом подобном разговоре другой говорящий по-арабски мужчина говорит товарищу, чтобы тот больше не позволил никому приехать в Азербайджан, потому что «ситуация очень плохая, нас здесь бросили, все умирают на минах». Согласно опубликованной СНБ аудиозаписи, арабоязычный мужчина продолжает, что на второй день войны многие хотели уехать, но им не позволили.