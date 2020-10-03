Продолжительность непрерывного боя составила 6-7 часов, это довольно тяжелые и трудные бои - Арцрун Ованнисян

«Продолжительность непрерывного боя составила 6-7 часов, это были довольно тяжелые и трудные бои, и понятно, что все это дается нашим войскам непросто. За это время противник потерял около 2300 человек личного состава, только за прошедший день - примерно 440-450 военнослужащих или не военнослужащих, понятно, кого я имею в виду - террористов.

Ранено у них примерно 800-900 человек, только сегодня удалось сбить около 45 вступивших в бой бронемашин. Сегодня нашим войскам удалось дальним огнем поразить около 8-9 десятков не вступивших в бой бронемашин. Мы можем считать это беспрецедентным успехом. Сегодня удалось сбить 10 беспилотников, в общей сложности - 113 единиц. Потери бронетехники составляют уже 250 единиц, только сегодня сбиты 3 «Смерча», 3 самолета, 1 вертолет», - сказал представитель Минобороны.

Он также отметил, что они следят за армяно-азербайджанской границей и видят, что Азербайджан проводит разведывательные операции.

Напомним, что Азербайджан не разглашает данных о собственных военных потерях, лишь сообщает о более десятка жертв среди гражданского населения.