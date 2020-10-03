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Карабах

Продолжается артобстрел Гадрута

По словам мэра Гадрута Ваана Савадяна, мирное население продолжает подвергаться активным артиллерийским обстрелам.

Как с места передает корреспондент Радио Азатутюн, слышны воздушные сигналы, также слышны звуки артобстрелов. Здесь активно продолжает работать система ПВО.

В результате взрыва сильно пострадал дом жителя Гадрута Левона Айиряна, он с семьей в тот момент находился в укрытиях, раненых нет.

По словам мэра, в последние два дня использовался запрещенный в мире вид оружия, так называемые кассетные ракеты, помимо обстрелов основными видами оружия, несколько подобных ракет были выпущены по домам.

Жители в основном не покинули город, они находятся в убежищах. Один из местных врачей вместе с дочерью организовал пункт оказания первой помощи, он говорит, что они не собираются покидать свой город.

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