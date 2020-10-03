Это новый Сардарапат – обращение премьер-министра Пашиняна к народу

«Мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории, - отметил премьер, добавив: - Сегодня, как никогда, мы преисполнены несокрушимой решимости защищать нашу идентичность, нашу родину, наше право».

По его словам, он убедился в этом также после проведенных вчера вечером телефонных разговоров с командирами оборонительных районов Карабаха, командирами дивизий, находящимися на передовой рядовыми, офицерами и прапорщиками.



«Сотни танков и боевых машин пехоты, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев уже неделю атакуют позиции Армии обороны Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] по всей линии соприкосновения.

Проведенный нами анализ предыдущего дня показал, что одну боевую позицию Армии обороны Арцаха атакуют примерно от 150 до 200 вражеских солдат, причем такие атаки повторяются несколько раз в день, сопровождаются поддержкой ракет и традиционной артиллерии, бронетехники, самолетов, беспилотников. По свидетельству наших военных, помимо подразделений азербайджанской армии, в атаках участвуют сирийские наемники и террористы, спецподразделения турецкой армии.

По нашим сведениям, около 150 высокопоставленных военных турецкой армии находятся на командных пунктах различных звеньев вооруженных сил Азербайджана и руководят военными действиями», - сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, победа - единственное завершение, которое армянская сторона представляет в конце этой борьбы.

«Сегодня уже Армия обороны Арцаха провела активные контратакующие действия и достигла значительных успехов, разгромив несколько подразделений специального назначения противника.

Каким бы обильным ни был у врага поток наемных банд, он не сможет соперничать с армянской волей к жизни и победе, и мы совместными усилиями должны переломить хребет атакующего врага, чтобы он больше никогда не протягивал свои преступные руки в нашу сторону, никогда не обращал свой кровавый взор на нашу родину.



Это новый Сардарапат, и каждый из нас обязан посвятить себя одной цели, и эта цель – победа!» - добавил он.